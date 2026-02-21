Le pagelle di Cagliari-Lazio | Noia, fatica e melina

Si è conclusa da pochi minuti la sfida tra Cagliari e Lazio, valida per la 26sima giornata del campionato di serie A. La partita termina 0-0. Dopo un primo tempo a reti bianche in cui a rendersi più pericolosi sono i padroni di casa. Nella ripresa l'equilibrio assoluto cresce con la Lazio che prova a spingere sull'acceleratore negli ultimi 20 minuti di gara. Nulla cambia, 0-0 il risultato finale in terra sarda.

