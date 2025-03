Lazio-Torino, per l'Europa le altre corrono ed è vietato sbagliare

Poco più di 24 ore e aumenta l'importanza per i biancocelesti di portarsi via una vittoria nel match contro i granata. L'andamento delle altre squadre che lottano per l'Europa mette gli uomini di Baroni nelle condizioni di vincere assolutamente. I passi falsi non sono ammessi visto il ritmo delle concorrenti che in questa giornata di campionato hanno vinto tutte. Lo stadio Olimpico si prepara ad accogliere Lazio-Torino ed è ora di tornare a vedere nuovamente i tre punti in classifica per il popolo laziale.

I risultati delle altre squadre

La zona Europa si sta a dir poco scaldando. La Lazio, poco ma sicuro, deve ritrovarsi sopratutto nelle mura amiche dello stadio Olimpico. Ultimamente vincere davanti al proprio pubblico è diventato evento raro e gli uomini di Baroni devono assolutamente sbloccarsi in questo.

In questa 30sima giornata di campionato tutte le squadre che lottano per un posto in Europa hanno vinto e la pressione per la Lazio aumenta di conseguenza. Il Bologna ha vinto a Venezia grazie ad un gol di Orsolini. La Juventus di Tudor ha debuttato con un vincente 1-0 sul Genoa grazie ad Yildiz. L'altra sponda romanda, quella giallorossa, ha vinto la solita partita sporca di misura sul Lecce di Giampaolo, a segno Dovbyk. Proseguono anche di domenica le brutte notizie per la Lazio. Vince anche la Fiorentina sull'Atalanta grazie a Kean. Le uniche due squadre con una partita in meno nella zona Europa sono Lazio e Milan che affronteranno rispettivamente Torino ( allo stadio Olimpico ) e Napoli ( allo stadio Maradona ) .

La classifica che interessa alla Lazio

3. Atalanta ( 58 pt )

4. Bologna ( 56 pt )

5. Juventus ( 55 pt )

6. Roma ( 52 pt )

7. Lazio ( 51 pt una partita in meno )

8. Fiorentina ( 51 pt )

9. Milan ( 47 pt una partita in meno )