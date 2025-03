Fiorentina-Atalanta 1-0, Gasp Ko nel segno di Kean

Stupisce la Fiorentina di Raffaelle Palladino che all'Artemio Franchi stende una brutta Dea grazie ad un gol di Moise Kean. La punta italiana si conferma in un periodo d'oro giocando un grande match e decidendolo con un bel gol. L'Atalanta invece gioca un pessimo match con Gasperini costretto a sostituire due dei suoi gioielli a causa della prestazione impalpabile di entrambi: Lookman e Retegui i due nomi in questione.

L'andamento del match

Solo i primi 15 minuti vedono un equilibrio tra Fiorentina ed Atalanta. I viola escono poi fuori prepotentemente con attacchi che arrivano sopratutto dalle fasce. Al minuti 45 arriva l'episodio che segnerà la partita. Erroraccio della difesa bergamasca e Kean ne approfitta come un avvoltoio segnando il gol dell'1-0.

Nel secondo tempo la musica non cambia, forcing viola ed Atalanta irriconoscibile. La Fiorentina ci prova un pò con tutti i suoi giocatori. Le occasioni per il raddoppio passano per i piedi di Gudmundsson, Fagioli, Ranieri e ancora l'attaccante Kean. Per i viola tanta imprecisione e un Carnesecchi che salva la porta della Dea. La partita scivola via verso la fine con un solo gol di vantaggio per gli uomini di Palladino.

L'attuale classifica

La Fiorentina oggi ha dato prova della sua forza e della sua crescita, vittoria importantissima contro la Dea che era lassù a lottarsi lo scudetto. Gli uomini di Palladino agganciano la Lazio a 51 punti e figurano al momento al settimo posto in classifica, balzo importante con i tre punti d'oro conquistati oggi.

Dall'altra parte buio totale per Gasperini e la sua Atalanta. I nerazzurri oggi hanno staccato la spina disputando una partita pessima. Il treno scudetto rischia di scivolare via. I punti sono 58 ed ora a Bergamo devono guardarsi le spalle dall'andamento forte delle inseguitrici.