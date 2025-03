È la vigilia di Lazio-Torino: la squadra di Baroni è chiamata ad una reazione sia nei confronti di sé stessa sia verso le sue rivali, che finora hanno tutte vinto e guadagnato punti importanti per la corsa Champions League. I biancocelesti domani giocheranno con la pressione del risultato altrui ma per diventare grandi si passa anche da qui. I Granata sono reduci da un ottimo periodo di forma e Vanoli in conferenza ha già suonato la carica in vista della trasferta nella Capitale, la squadra di Baroni dovrà farsi trovare pronta.

Questo pomeriggio nel Centro Sportivo di Formello i calciatori biancocelesti hanno svolto la seduta di rifinitura in vista del posticipo della 30° giornata di Serie A.

L'allenamento e le prove tattiche

Gli infortunati (Patric, Ibrahimovic e Castellanos) non hanno lavorato con il resto della rosa, mentre Vecino ha svolto un lavoro differenziato, da valutare dunque il suo impiego domani. Isaksen, che ieri ha svolto solo una parte di allenamento ha un problema al tendine della caviglia e nonostante oggi si sia allenato con il gruppo può partire dalla panchina.

Baroni nella rifinitura ha provato una formazione che presenta parecchie novità dal 1'. A difendere i pali ci sarà Provedel ed è a partire dalla sua protezione che ci sono alcune mosse a sorpresa: sulla destra si posizionerà Hysaj con Gigot, in ballottaggio con Gila, e Romagnoli pronti ad occupare le vie centrali, mentre Marusic chiuderà il quartetto difensivo sulla sinistra. Nuno Tavares verrà risparmiato al rientro dopo l'affaticamento da capire se Baroni gli concederà minuti a partita in corso.

In mediana potrebbe aver fruttato il lavoro intenso di Belahyane durante la sosta, lodato anche ieri da Baroni in conferenza stampa, il centrocampista marocchino si candida per una maglia dal 1' anche se è ancora aperto il ballottaggio con Rovella; a fianco ad uno dei due ci sarà il solito Guendouzi. Sorprese anche in attacco con Zaccagni confermato sulla sinistra mentre sulla trequarti spazio a Pedro, a destra ci sarà invece Tchaouna viste le condizioni non ottimali di Isaksen. Il terminale offensivo sarà Noslin, che parte avanti nel ballottaggio su Dia, anche se è uno dei dubbi di Baroni.

Se le scelte dovessero essere queste, è chiara l'intenzione di Baroni di volersi affidare sulla brillantezza fisica di chi, salvo alcune eccezioni, è rimasto a Formello durante la sosta.

Nella pagina successiva le probabili formazioni di Lazio-Torino