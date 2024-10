Crisi in casa Roma: l'aggiornamento sul futuro di Ivan Juric

La Roma è in totale crisi, in seguito alla clamorosa sconfitta a Firenze contro la Fiorentina per 5-1, il futuro di Ivan Juric sulla panchina giallorossa è in bilico. L'ex tecnico del Torino rischia l'esonero dopo risultati deludenti e forti tensioni nello spogliatoio. In otto panchine alla guida della Roma, l'allenatore croato ha collezionato 3 vittorie, 2 pareggi e tre sconfitte tra campionato e Europa League, ma domina lo scontento generale tra il pubblico romanista. La società, dopo la dura sconfitta contro la Viola, ha preso una decisione, di seguito tutti gli aggiornamenti.

