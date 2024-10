Como-Lazio | Scelto il direttore di gara: i precedenti sorridono ai biancocelesti

Archiviata l'importante vittoria all'Olimpico di Roma contro il Genoa, è già tempo per i ragazzi di Baroni di scendere nuovamente in campo per la decima giornata di campionato, in cui la Lazio volerà allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per affrontare il Como. La gara è in programma per giovedì 31 ottobre alle ore 20:45. Contro i rossoblù la squadra di Baroni ha raggiunto il primo clean sheet della stagione, la sfida terminata per 3-0, grazie ai goal di Noslin, Pedro e Vecino, ha portato i biancocelesti in zona Champions League, a quota 16 punti in classifica, pari all'Atalanta e alla Fiorentina. Nel frattempo è stato svelato il direttore di gara per la sfida contro i Lariani.



