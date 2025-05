Hernanes: "Il cuore mi diceva di restare alla Lazio. Da Klose ho imparato..."

L'ex calciatore della Lazio, il "Profeta" Hernanes è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A in collaborazione con RDS, partecipando al format “Storie di Serie A”. Il “Profeta” si è raccontato in una lunga intervista, in cui ripercorso tutto il suo cammino da calciatore professionista: dai primi anni al São Paulo in Brasile, sua terra natia, fino all'Italia, in cui ha vestito la maglia della Lazio, dell'Inter e della Juventus.

Dopo il San Paolo che mondo trovo a Roma? Trovo un mondo meraviglioso, perché in Europa mi spaventava il freddo, dato che da dove venivo io c'era solo una stagione ossia l'estate solo il caldo, per cui non sapevo cosa fosse il freddo. Arrivo a Roma e in estate e c'erano 33 gradi quindi mi sono detto “wow qui mi sento a casa”, poi già i tifosi mi chiamavano già il “Profeta”, mi conoscevano già, quindi mi sono sentito da subito a casa. Poi il campionato era già avviato quindi è andato tutto in scioltezza. Perché il profeta? Deriva dalle mie interviste che facevo in Brasile in cui citavo dei proverbi, dei passi della Bibbia, ed è stato un giornalista del Brasile a darmi quel soprannome e da lì tutti hanno ripreso quel nome.

Il ruolo in cui mi sentivo meglio? Trequartista, un ruolo più vicino al gol, perché mi permetteva di giocare d'istinto, di fare i dribbling, finte, e tirare, quindi dal punto di vista della soddisfazione il ruolo che preferivo era il trequartista. Ma per avere una visione più ampia del calcio a 360 gradi il regista basso era un ruolo che mi ha cambiato il modo in cui vedevo il calcio. Sono nato destro, ma a 11 anni mi sono messo in testa che volevo diventare mancino e da quel momento mi sono messo ad allenarmi, mettendo da parte il piede destro e facendo tutto con il mancino, motivo per cui ho acquisito questa capacità di calciare e dribblare con entrambi i piedi.