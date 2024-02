CONFERENZA TUCHEL: "Bene il primo tempo, poi gli errori ci hanno penalizzato. Testa al ritorno"

La Lazio batte 1-0 il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League (rete di Immobile su rigore nella ripresa). In conferenza stampa il tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel ha così commentato il ko: "Ci aspettavamo proprio una partita di questo tipo; noi abbiamo giocato bene nel primo tempo, ci siamo difesi come dovevamo fare ma è mancata la forza di imporci. Abbiamo avuto difficoltà nel creare le occasioni giuste e quindi di sfruttarle. Nel secondo tempo poi abbiamo fatto errori, anche individuali. Nelle ultime gare abbiamo sempre avuto difficoltà nel fare gol, ma comunque ci siamo riusciti. Futuro? Vorrei parlare del gioco e non di altro. Per quanto riguarda Immobile, è chiaramente un centravanti molto pericoloso e temibile, lo abbiamo avuto sotto controllo quasi per tutto il gioco, fino ai nostri errori individuali che non ci hanno permesso di reagire. Stile simile a Sarri? Non lo so, la Lazio avanza molto rapidamente e noi siamo riusciti ad arginarli per buona parte della gara, poi ripeto, qualche errore anche individuale ci ha penalizzati. Ci sarà ancora il ritorno, guardiamo avanti".