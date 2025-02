Venezia-Lazio | Zaccagni nel post: “C’è rammarico, ma non abbassiamo la testa. Il sorteggio…”

È appena terminato il il match Venezia-Lazio, iniziato alle ore 15.00. Una trasferta non facile per gli uomini di Baroni, soprattutto dopo il pareggio rimediato contro il Napoli all’Olimpico. La voglia di vincere era tanta per continuare a perseguire gli obiettivi stagionali e riprendere la scia di vittorie, come fatto nella prima parte del campionato. Anche il Venezia, allenato da Di Francesco, ha cercato i tre punti per allontanarsi dalla zona salvezza. Nonostante l’altissima motivazione, nessuna delle due squadre è riuscita ad imporsi sull’altra ed andare oltre il risultato dello 0-0. Dopo la partita, terminata con il risultato di, è intervenuto ai microfoni di Dazn il capitano della Lazio Mattia Zaccagni.

Zaccagni a Dazn

Sulla partita e il match

C’è rammarico perché volevamo vincere questa partita, ma è stata intensa e fisica e noi siamo mancati in questo. Sono match che se non si sbloccano subito, diventano difficili. Se avessimo trovato il goal nel primo tempo sarebbe finita diversamente. È un peccato perché oggi dovevano portare a casa i tre punti, ma non abbassiamo la testa perché martedì già torniamo in campo.

Sul sorteggio degli ottavi di Europa League

Riguardo al sorteggio per noi non c’era differenza fra Viktoria Plzen e Roma, siamo consapevoli di aver fatto un bellissimo percorso europeo, qualsiasi squadra ci sarebbe capitata saremmo stati contenti di affrontarla.

Zaccagni a LSC

Sulla partita e la squadra

Rimpianti? Sono partite che, se non sblocchi subito, fai fatica poi a vincerle. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo, abbiamo sofferto la loro intensità. Volevamo i tre punti ma è andata così. Solidità difensiva? Questo è un aspetto positivo, siamo stati bravi, compatti e solidi, ma sono partite che bisogna vincere. Coppe? Noi andiamo con la nostra mentalità già da martedì contro l'Inter, sono partite che ci vogliamo godere. Venezia? Loro hanno fatto una grande partita, se avessimo fatto gol nel primo tempo poi sarebbe stata un’altra gara. Il Venezia si sarebbe aperto di più. Gara troppo spezzettata? Sì, il ritmo non era dei migliori, questo è un campo particolare. Anche questo ha influito