Cristina Mezzaroma: "La biblioteca a Formello sarà intitolata a Flavio e Francesco"

Cristina Mezzaroma, Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, ha raccontato la sua storia e la sua vita ai microfoni di Dribbling, programma su Rai Due condotto da Monica Matano. Oltre a ciò, Cristina Mezzaroma si è espressa anche riguardo argomenti come la beneficenza e la solidarietà. La moglie del Presidente Claudio Lotito ha svolto alcuni incarichi informali per poi ricoprire il ruolo di Presidente dal 16 ottobre 2024, sostituendo Gabriella Bascelli.

Mio nonno aveva due figli piccoli e durante la guerra decise di avviare una falegnameria perché aveva bisogno di lavorare. Queste sono le mie origini, non vengo da una nobile casata. Non mi vergogno a far vedere i miei sentimenti, mentre Claudio (Lotito, ndr) è molto più pudico, più riservato. Quando mi chiama ‘Chicca’ capisco che è tranquillo. Gli dico che ci sono due persone al mondo che possono dirgli la verità nuda e cruda: io e nostro figlio (Enrico, ndr), che siamo due voci libere.