Castellanos, dalle sei reti al posto perso al West Ham: cosa sta succedendo
L’ex attaccante della Lazio non sta confermando le aspettative del club inglese: il rendimento sotto porta ha inciso sulla sua titolarità.
Valentin Castellanos ha perso il posto da titolare al West Ham. Secondo quanto riportato da HammerNews, il club inglese sarebbe deluso dal rendimento dell’ex attaccante della Lazio, soprattutto per la sua scarsa incisività sotto porta.
Castellanos al West Ham: le aspettative dopo le sei reti
Il West Ham ha acquistato l’argentino per 27 milioni di sterline. Nella seconda parte della stagione successiva al suo arrivo, Castellanos aveva segnato sei reti. Un bilancio che aveva alimentato l’entusiasmo del club e dei tifosi in vista dell’annata seguente.
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Il rendimento recente e il posto da titolare perso
Le prestazioni più recenti non stanno però confermando quelle aspettative. La difficoltà a incidere sotto porta ha pesato sulla posizione del centravanti, che non è più titolare. Per Castellanos è un cambiamento rispetto alla prima fase della sua esperienza inglese, quando i gol avevano creato attese positive.
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