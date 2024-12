Ajax-Lazio, un altro biancoceleste ammonito: era diffidato

Ajax-Lazio, biancocelesti corsari in Olanda

La Lazio domina in terra Olandese, attualemnte sta battendo l'Ajax in Europa League per 1-3. In gol per i bancocelesti Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro, che al momento stanno regalando la vittoria alla squadra di Baroni.

Ajax-Lazio, un altro diffidato viene ammonito

Sale a due il conto degli ammoniti ai giocatori che erano diffidati in casa Lazio. Prima Pellegrini, per u fallo su Brobbey, poi Gigot, dopo un diverbio poco amichevole con Weghorst. Entrambi, dunque, essendo diffidati non ci saranno nella prossima gara di Europa League contro laa Real Sociedad, in programma il 23 gennaio.