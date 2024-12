MOVIOLA | Buona gestione di gara senza problemi per Kružliak

Moviola Ajax-Lazio: la direzione di Ivan Kružliak

La sfida tra Ajax e Lazio, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League e giocata il 12 dicembre alle 21:00, è stata ben arbitrata dallo slovacco Ivan Kružliak. Affiancato dal connazionale Branislav Hancko come assistente, Peter Kralović come IV uomo, e supportato al VAR dal polacco Tomasz Kwiatkowski con il francese Willy Delajod come AVAR, Kružliak ha mantenuto il controllo del match senza episodi controversi rilevanti. Il primo tempo è scivolato via senza tensioni particolari, con una gestione oculata dei falli e dei cartellini.

La gestione di gara del fischietto slovacco

Nel complesso, l’arbitro ha estratto tre cartellini gialli per parte, utilizzandoli con criterio per mantenere un clima tranquillo in campo. I fischi del direttore di gara sono stati puntuali e corretti, anche nel secondo tempo, nonostante l'intensità della gara anche a livello fisico, Kružliak ha continuato a gestire la partita in maniera equilibrata, contribuendo al regolare svolgimento dell’incontro che si è concluso con una netta vittoria della Lazio per 1-3. Una prova di arbitraggio piuttosto positiva la sua.