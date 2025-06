Lazio: per fare cassa, la società punta su Noslin e Tchaouna

Purtroppo, non sempre gli acquisti definiti come “talenti” riescono a stupire veramente. Questo è il caso di due biancocelesti, Loum Tchaouna e Tijjani Noslin, i quali, come riporta Tuttomercatoweb, ad oggi servono per fare cassa.

Il caso Tchaouna e Noslin

Inizialmente, il direttore sportivo biancocelesti, Fabiani, affascinato da questi due ragazzi, arrivò a chiudere entrambe le operazioni nel mese di giugno 2024. Queste pretese così alte, però, non sono state rispettate: a causa del loro basso rendimento in campo, Baroni li ha impiegati raramente.

Le richieste dall'estero

A distanza di un anno dall'arrivo in biancoceleste, l'ex Verona e il classe 2003 potrebbe aiutare la Lazio a fare cassa. In base quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, il club del PSV Eindhoven sembrerebbe interessato a Noslin, ma la Lazio vorrebbe rientrare nei 15 milioni di euro.

Il club biancoceleste ha deciso di porre la stessa base d'asta anche sul cartellino di Tchaouna, molto richiesto da squadre in Francia e in Belgio.