WOMEN | Inter-Lazio, svelata la designazione arbitrale

Archiviata la fondamentale vittoria contro il Como in Coppa Italia, la Lazio è pronta nuovamente a scendere in campo contro l'Inter per la nona giornata di campionato. La sfida è in programma per domenica 10 novembre alle ore 15:00 all'Arena Civica Gianni Brera di Milano. Dopo la straordinaria vittoria contro le lariane e il successivo passaggio del turno ai quarti di finale della competizione nazionale, c'è la speranza che l'iniezione di fiducia data dal clamoroso successo in Coppa Italia possa permettere alle aquilotte di mister Grassadonia di trovare un riscatto anche in campionato. Nel frattempo l'AIA ha svelato la designazione arbitrale per Inter-Lazio.

La designazione arbitrale

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Inter e Lazio, sfida valida per la nona giornata di Serie A, a Domenico Leone della sezione di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Pio Carlo Cataneo di Foggia e Gianluca Scardovi di Imola. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Paolo Zantedeschi di Verona.

Come arriva l'Inter al match contro la Lazio

L'Inter di Gianpiero Piovani è reduce da un'importante vittoria in Coppa Italia: anche le nerazzurre hanno passato il turno e sono volate ai quarti di finale, grazie al successo in trasferta contro il Parma in una partita ricca di emozioni. Terminata 5-2, le milanesi ribaltano completamente il risultato terminato in parità dopo 90 minuti di gioco, nei tempi supplementari le ragazze di Piovani mettono a segno tre reti e accedono ai quarti di finale, dove incontreranno il Sassuolo.