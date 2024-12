Lazio-Atalanta: Formazioni, assenze e scelte tattiche di Baroni e Gasperini

La sfida fra Lazio e Atalanta è costellata dalle tante assenze. Baroni si ritrova con appena sette uomini in panchina, di cui due portieri, salvo la convocazione di qualche Primavera mentre Gasperini dovrà rinunciare ai centravanti. Vecino e Pedro sono out per problemi muscolari, Noslin non si è ancora ripreso dalla contusione alla caviglia rimediata a Lecce a cui si è aggiunto il forfait di Lazzari.

Questo costringe il tecnico toscano alla massima attenzione nelle scelte di formazione vista l’emergenza sulla corsia di destra di difesa e in mezzo al campo con il solo Castrovilli come elemento da poter utilizzare a gara in corso. Infatti Baroni ha scelto Dele-Bashiru che si muoverà fra la trequarti e il centrocampo per una Lazio che varierà fra il 4-2-3-1 e il 4-3-3. L’escluso è Boulaye Dia, alla ricerca della migliore condizione fisica così come non ci sarà Isaksen dall’inizio. Il tridente offensivo sarà quindi composto da Tchaouna e Zaccagni ai lati di Castellanos.

In mediana straordinari obbligatori per Guendouzi e Rovella, dietro tocca a Marusic sulla corsia di destra con Nuno Tavares sulla fascia mancina. Al centro della retroguardia nessun ragionamento in ottica derby per il diffidato Gila che sarà del match affianco a Romagnoli, pienamente recuperato. Fra i pali nessuna discussione con Ivan Provedel.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini, Castrovilli, Isaksen, Dia.

Squalificati: -

Diffidati: Gila, Isaksen

Indisponibili: Lazzari, Vecino, Pedro, Noslin

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere . All.: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Toloi, Djimsiti, Sulemana, Scalvini, Zaniolo, Cuadrado, Brescianini, Samardzic.

Squalificati: -

Indisponibili: Ruggeri, Scamacca, Retegui.



ARBITRO

Davide Massa della sezione di Imperia

Assistenti: Daniele Bindoni (sezione di Venezia) – Marcello Rossi