Lazio-Fiorentina: la probabile formazione e i diffidati

Nel Campionato di Serie A la squadra biancoceleste, guidata dal mister Marco Baroni, sta svolgendo una grande stagione, infatti, si è conquistata il 4° posto in classifica con un totale di 39 punti. Stasera c'è una nuova sfida in arrivo per la Lazio che, alle ore 20:45, affronterà la Fiorentina allo Stadio Olimpico. La squadra di Palladino, al momento, occupa la 7a posizione in classifica con 33 punti, tuttavia, l'ultimo incontro tra le due squadre, ad inizio stagione, aveva visto la sconfitta dei biancocelesti.

Lazio-Fiorentina: i precedenti

La partita disputata il 22 Settembre all'Artemio Franchi era terminata con una dolorosa sconfitta per la squadra di Baroni. Il match era iniziato a vantaggio dei biancocelesti, infatti Gila aveva mandato una palla in rete al 41', tuttavia, due rigori a favore della Fiorentina, concessi dall'arbitro Marcenaro, avevano ribaltato la situazione e condotto ad un 2-1. Stasera la Lazio ha una nuova occasione per trionfare sul club di Firenze e portarsi a casa i 3 punti.

