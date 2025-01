Il trionfo di Jannik Sinner all'Australian Open contro Alexander Zverev

Il tennista Jannik Sinner trionfa all'Australian Open e sconfigge il tedesco Alexander Zverev. L'italiano inizia il primo set realizzando un break decisivo all'ottavo gioco, che termina 6-3. Si conquista la vittoria anche al secondo set che, invece, si decide al tie-break con il tennista tedesco che tenta di riprendere inutilmente la partita. Il secondo set termina nuovamente con la vittoria di Jannik Sinner per un 7-4. Il match continua con il terzo set, dove Alexander Zverev commette un errore in rete che conduce l'italiano Sinner sul 40-30, al termine del set Sinner è il campione all'Australian Open. Jannik Sinner riesce a conquistarsi la vittoria per il 2° anno consecutivo.

Prima vittoria all'Australian Open

Nel 2024 Jannik Sinner vince il suo primo Slam in carriera, infatti, nella finale all'Australian Open riesce a rimontare due set contro Daniil Medvedev, che perde una finale dove era in vantaggio di due, come successo nel 2022 contro Nadal. In semifinale, invece, aveva affrontato Novak Djokovic, che vantava 33 vittorie di fila a Melbourne.

Jannik Sinner, storia di un tennista

Il tennista italiano, oltre ad aver trionfato per due anni consecutivi all'Australian Open, ha conquistato la Coppa Davis nel 2023. Jannik Sinner, con la vittoria dello Slam, riscrive la storia del tennis italiano, infatti, l'ultimo Slam maschile era stano vinto da Adriano Panatta nel 1976. Situazione diversa, invece, per il tennis femminile dove l'ultima vittoria italiana era stata compiuta da Flavia Pennetta agli US Open del 2015.