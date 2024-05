Nicola a Dazn: "Prestazione notevole, oggi meritavamo di piu"

Intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta per 2-0 maturata sul campo della Lazio, Davide Nicola si è espresso così:

C'è il rammarico di non aver segnato. La mole di gioco costruita è stata molta però a me interessa valutare la prestazione in sé oltre al dettaglio, non dobbiamo diventare troppo bramosi nel pensare a fare gol. Bisogna mantenere il giusto impegno e il giusto distacco emotivo da questo punto di vista. La prestazione è stata notevole, è stata di una squadra che ha dimostrato che non c'è tutta quella differenza in classifica. Meritavamo sicuramente di raccogliere qualcosa, si accetta ma la mia squadra ha dato prova di crederci fino alla fine