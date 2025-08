Dopo lo sfogo social, Percassi chiarisce il caso Lookman

Dopo le dichiarazioni sui social, Percassi interviene per chiarire i motivi del mancato trasferimento di Lookman, spiegando che l'accordo con il calciatore prevedeva una partenza solo verso l’estero. Alla presentazione di Sportiello, l’ad dell’Atalanta ha dichiarato: “Siamo una realtà seria, ma la scelta finale spetta a noi”.

Percassi: "Cessione Lookman? Solo a un top club europeo"

Il dirigente nerazzurro ha ricordato come lo scorso anno, davanti a un’offerta da 20 milioni del PSG, il giocatore avesse chiesto di essere ceduto. La società, considerandosi affidabile, si era detta pronta a valutare la sua cessione in questa finestra, rispettando due condizioni: il passaggio a un grande club europeo e il rifiuto di giocare in Italia con una squadra diversa dall’Atalanta, per rispetto reciproco tra le parti.

La posizione dell’Atalanta sul futuro dell’attaccante

"Rispetto allo scenario attuale, le cose sono molto differenti", ha proseguito rivolgendosi ai giornalisti. "In ogni caso monitoriamo costantemente il valore dei nostri calciatori, ma come sempre l’ultima parola spetta all’Atalanta".