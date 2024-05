Calciomercato Lazio, torna di moda Casadei: i dettagli

Il campionato sta per concludersi e il mercato estivo è alle porte. La Lazio, in vista dell'ultima partita in casa contro il Sassuolo, ha già iniziato a pianificare alcuni acquisti per la prossima stagione. Oltre a Tchaouna e Gosens, che potrebbe tornare in Italia dopo una stagione deludente con l'Union Berlino, è riemerso anche l'interesse per Cesare Casadei, secondo quanto riportato da Calciomercato.it.

Già la scorsa estate la dirigenza biancoceleste aveva tentato di portarlo nella Capitale. Ora il club laziale ha rinnovato il suo interesse per il giocatore, con l'intento di mettere la sua fisicità e qualità a disposizione di Igor Tudor. Il giovane classe 2003, che ha un contratto con il Chelsea fino al 2028, sarebbe l'ideale da affiancare a Kamada, nel caso in cui il giapponese decidesse di rinnovare. Tuttavia, in questa stagione trascorsa al Leicester fino a gennaio, il centrocampista italiano ha avuto poche opportunità di giocare. Per questo motivo, la Lazio potrebbe cercare di anticipare la concorrenza (in passato ci aveva provato anche la Juventus) proponendo un prestito con obbligo di riscatto e includendo una clausola di riacquisto a favore del Chelsea.