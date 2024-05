CdS | Provedel, ritorno subito al top: è sfida Europeo

È tornato in porta e si è fatto notare subito. A San Siro, Provedel ha catturato l'attenzione con le sue parate spettacolari, spostandosi da un palo all'altro. Già nel primo tempo ha bloccato Thuram in un uno contro uno. Poi ha eseguito una doppia parata straordinaria su Dimarco, che lo ha preso in giro amichevolmente. Nel secondo tempo ha impedito a Barella di segnare di testa ed è stato fortunato quando Lautaro ha colpito il palo. Tuttavia, non ha potuto fare nulla contro il colpo di testa ravvicinato di Dumfries.

Provedel Lazio

La prestazione del numero 94 è stata eccezionale. Era pronto per tornare in campo dopo il brutto infortunio contro l'Udinese, e lo ha dimostrato chiaramente. Ora la decisione passa a Spalletti: la sua corsa verso Euro2024 aveva subito una battuta d'arresto, ma può ancora sperare in una convocazione. Come riportato da Il Corriere dello Sport, proprio ieri sera è arrivata la buona notizia della preconvocazione da parte del commissario tecnico. L'ultima partita contro il Sassuolo potrebbe essere cruciale per Provedel per ottenere la conferma definitiva: si gioca il posto di terzo portiere con Meret e Carnesecchi (impegnato con l'Atalanta fino al 2 giugno).