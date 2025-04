Tutto pronto per Lazio-Roma: il messaggio social di Luis Alberto

L’attesa per il derby della Capitale sta terminando, i biancocelesti sono pronti a scendere in campo e rifarsi dopo la gara di andata persa per 2-0. Tra oggi e giovedì, la Lazio si gioca una fetta importante della sua stagione che vede in primo piano Serie A ed Europa League.



Lazio-Roma, il messaggio social di Luis Alberto

Per la Lazio targata Marco Baroni, quello di quest’anno è un anno di rifondazione: rispetto alla scorsa stagione sono andati via diversi senatori dello spogliatoio e, al loro posto, sono arrivati calciatori giovani. Luis Alberto rientra nella cerchia di quelli che hanno fatto la differenza per diversi anni; il suo sostegno non manca e, in occasione del derby di questa sera, ha voluto mandare un messaggio attraverso il proprio profilo Instagram.

La storia di Luis Alberto