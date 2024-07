Di Marzio: "La Lazio sonda un terzino dell'Arsenal…"

La Lazio dopo aver chiuso i suoi primi tre acquisti di questa campagna estiva di calciomercato, sta intavolando altre trattative per riempire quei "buchi" di formazione che ha soprattutto in attacco e nelle ultime ore si è avvicinata a Greenwood per il quale, però, ci sarà da superare una serratissima concorrenza. Il club biancoceleste ha urgenza di migliorare anche un altro reparto, quello dei terzini e dopo le voci su Juan Cabal dell'Hellas Verona la cui trattativa è intavolata ma deve ancora essere chiusa, si sarebbe aggiunto alla lista un giocatore dalla Premier.

La Lazio ha fatto un sondaggio per Nuno Tavares

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Lazio avrebbe incontrato nelle scorse ore gli agenti del terzino dell'Arsenal mostrando il proprio gradimento per il profilo, anche se la vera e propria trattiva non è ancora una priorità per Fabiani e Lotito.

Depositphotos

Il profilo di Nuno Tavares

Cresciuto nel Benfica facendosi tutta la trafila fino alla Prima Squadra nel 2021 si trasferisce in Premier all'Arsenal per 8 milioni di euro. Nella sua prima stagione oltremanica con i Gunners fa registrare 26 presenze tra campionato e coppe nazionali siglando 1 gol e fornendo 2 assist. Poi i prestiti nel 22/23 al Marsiglia con cui gioca la maggior parte delle gare e siglando addirittura 6 gol, infine ha giocato la stagione appena conclusa, decisamente la più sfortunata per il terzino, al Nottingham Forrest collezionando solo 8 presenze in Premier e 4 in FACup.

Il post di Di Marzio