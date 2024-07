Il Messaggero | Calciomercato Lazio, il Venezia pensa a due esuberi biancocelesti: ecco chi

La Lazio sta lavorando simultaneamente su due fronti. Per quanto riguarda le nuove acquisizioni, le priorità sono un terzino e un attaccante versatile. D'altra parte, ci sono ancora diversi giocatori che cercano una nuova squadra. Non ci sono offerte per Toma Basic, mentre la trattativa per Marcos Antonio con il Flamengo procede tra alti e bassi.

Sondati altri due profili

Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, il Venezia ha mostrato interesse sia per Cancellieri sia per Akpa Akpro. Entrambi i giocatori hanno diverse offerte e sarà compito del club decidere le squadre e le operazioni più adeguate.