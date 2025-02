La Lazio sabato affronterà il Napoli di mister Conte, prima in classifica e aspirante vincitrice dello scudetto di quest’anno, una squadra forte e solida che, però, quest’anno è biancocelesti hanno sconfitto ben due volte in pochissimi giorni: il 5 dicembre in Coppa Italia e l’8 dicembre in campionato al Maradona. Sicuramente, i partenopei arriveranno all’Olimpico con tanta voglia di rivalsa, ma la Lazio ha un obiettivo chiaro in testa: vincere contro una big davanti ai propri tifosi.

Verso Lazio-Napoli: i biancocelesti in cerca di una vittoria contro una big all’Olimpico

I biancocelesti sabato affronteranno il Napoli ma per due mesi e mezzo non sono riusciti a vincere una partita casalinga in campionato: appena 2 punti conquistati in quattro gare, il tutto dopo averne vinto 6 delle prime 7 (pareggiando solo contro il Milan a fine agosto). La brusca frenata ha complicato la corsa Champions rischiando il sorpasso di Juventus e Fiorentina, con Milan e Bologna che ancora devono recuperare una gara. Domenica scorsa, contro il Monza, Lazio tornato a trionfare di fronte all’amato pubblico, ma ora è tempo di una big. Come riporta il Corriere della Sera, la Lazio non riesce a battere una big del nostro campionato all’Olimpico da quasi un anno. Contro Milan, Inter, Atalanta e Fiorentina sono solo 2 i punti conquistati (due sconfitte due pareggi). Se consideriamo l’anno solare (2024) incantonato l’unica delle big battuta in casa e la Juventus: fine marzo, goal di Marušić ed esordio in panchina di Tudor.

Continua nella prossima pagina