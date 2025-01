Coppa Italia | Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali di Grassadonia e Canzi

Archiviata la quattordicesima giornata di campionato contro il Sassuolo, la Lazio torna in campo al Mirko Fersini di Formello per affrontare la Juventus di Massimiliano Canzi per i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Grassadonia, nonostante un duro cammino nella massima serie, si è guadagnata i quarti di finale nella competizione nazionale grazie alla fondamentale vittoria contro il Como, vinto per ben 7-2 a favore delle aquilotte.

Da squadra neopromossa la Lazio è attualmente tra le otto pretendenti alla vittoria della Coppa Italia, insieme alla Juventus, Napoli, Roma, Milan, Fiorentina, Inter e Sassuolo. I quarti di finale della coppa nazionale prevedono infatti due turni: un'andata e un ritorno, e non una gara secca, motivo per cui le biancazzurre dovranno nuovamente affrontare le bianconere per la gara di ritorno, prevista per fine gennaio, tra il 28 e il 30.

A pochi minuti dal fischio d'inizio del match delle 18:00, gli allenatori di entrambe le squadre hanno diramato le loro undici titolari per la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Juventus. Di seguito le formazioni ufficiali.

