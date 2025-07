Valdifiori torna a parlare di Sarri: "Lui ha il suo credo, ma sa essere flessibile"

Mirko Valdifiori, ex centrocampista e giocatore importante per Maurizio Sarri - prima ad Empoli e poi al Napoli -, durante un'intervista ai microfoni di Radiosei, ha raccontato la sua esperienza con il tecnico toscano, parlando anche della sua personalità da allenatore… ma non solo: Valdifiori ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Reda Belahyane ed altri giocatori biancocelesti.

Ecco le parole di Valdifiori, riportate da Tuttomercatoweb:

Sarri avrà tanti aspetti da dover curare, partendo dall’impostazione tattica in relazione alle caratteristiche dei giocatori che si ritrova. Già nella Juventus si adattò, cercando di restare dentro i suoi concetti, ma anche adattandosi alla tipologia di calciatori. La Lazio a centrocampo ha anche giocatori di qualità, che possono interpretare il suo calcio di palleggio. Dovrà puntare sul lavoro sul campo e dovrà anche curare dei rapporti personali con quei giocatori che magari inizialmente saranno scontenti. Lui ha il suo credo, ma anche lui sa essere flessibile. L’ha già fatto nella sua carriera. Sicuramente, avendo giocatori come Rovella e Guendouzi a metà campo, potrà tornare a fare un calcio di ri-aggressione immediata sul portatore di palla per avere un blocco squadra molto stretto per non concedere spazi nelle ripartenze. Io vedo un grande centrocampo di aggressione e corsa, ma anche in grado di poter verticalizzare nell’immediato. Lui crede molto anche nella verticalizzazione improvvisa per andare a fare gol.