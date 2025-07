Presentazione Sarri, ufficiali data e orario: conferenza chiusa alla stampa

È tutto pronto per il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Il club biancoceleste ha ufficializzato la data della presentazione del tecnico toscano, che si terrà giovedì 10 luglio presso il centro sportivo di Formello. Dopo l’addio avvenuto nel marzo 2024, Sarri è pronto a riprendere in mano il progetto interrotto e a riportare entusiasmo in casa Lazio.

La nota della società

La S.S. Lazio comunica che giovedì 10 luglio 2025, alle ore 18:00, si terrà la presentazione ufficiale del tecnico Maurizio Sarri, in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva. L’evento si svolgerà presso gli studi televisivi del Training Center S.S. Lazio e sarà trasmesso in diretta esclusiva sulla piattaforma ufficiale sul sito www.sslazio.it e sulla frequenza radiofonica di Lazio Style Radio 89.3 FM.

Conferenza chiusa alla stampa