SERIE A | Monza-Lazio, la designazione arbitrale del match

Con le Semifinali d'andata di Europa e Conference League in programma questa sera, si chiuderanno i tre giorni di coppe europee. Nella serata di domani invece, Torino-Bologna sarà la gara che darà il via alla 35° giornata del campionato di Serie A.

In questo quart'ultimo turno di campionato, la Lazio sarà impegnata nella sua penultima trasferta stagionale. Dopo tre vittorie consecutive con Salernitana, Genoa ed Hellas Verona, i biancocelesti saranno di scena in casa del Monza, con l'obiettivo di proseguire il cammino verso un posto in Europa per la prossima stagione. Il Monza, reduce dal pareggio per 1-1 in casa del Lecce, si trova all'undicesimo posto in classifica con 44 punti, 11 in meno della Lazio settima.

Monza-Lazio, la designazione arbitrale: ecco chi dirigerà la sfida

In vista della gara dell'U-Power Stadium di Monza in programma sabato 04 maggio alle ore 18:00, ecco la designazione arbitrale:

ARBITRO: Luca Pairetto (Sezione di Nichelino)

ASSISTENTI: Liberti - Rossi C.

QUARTO UOMO: Camplone

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Abisso