Non solo la Lazio su Maurizio Sarri: un'altra big di Serie A mira al tecnico toscano

A pochi giorni dalla fine della stagione di Serie A, sono iniziati i bilanci per le squadre italiane. La società biancoceleste sarà costretta ora a tirare le somme di una stagione deludente: la mancata qualificazione alla coppe europee è stato un colpo pesante per la tifoseria laziale, ormai più disincantata che mai.

La resa dei conti è arrivata anche per la questione del futuro tecnico biancoceleste: oramai la separazione tra Lazio e Marco Baroni sembra definitiva, nonostante debba andare ancora in scena il colloquio tra società e tecnico. Dopo la scommessa, poi deludente, dell'ex allenatore del Verona, ora la dirigenza biancoceleste è chiamata a valutare nuovi profili per la panchina del prossimo anno. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato sembra che ci sarebbe stato un ritorno di fiamma tra club capitolino e Maurizio Sarri, che sembrerebbe però corteggiato anche da un'altra big italiana.

Anche l'Atalanta su Maurizio Sarri per il post-Gasperini

Secondo le ultime voci di mercato riportate da Alfredo Pedullà, anche la Dea avrebbe messo nel mirino Maurizio Sarri per il post-Gasperini. La Lazio dovrà iniziare fare i conti con la concorrenza dell'Atalanta, nel caso in cui fosse seriamente intenzionata a sondare l'ex tecnico biancoceleste. Dal canto suo tra le mura atalantine l‘ipotesi dell’addio di Gasperini si fa sempre più concreta, e la dirigenza è in cerca di un possibile sostituto.

