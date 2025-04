Lazio-Parma, Baroni nel post: “Siamo consapevoli degli errori, ma non molliamo. Pedro…”

Si è appena conclusa la partita fra Lazio e Parma, disputata allo stadio Olimpico dalle ore 20.45. I biancocelesti hanno disputato la 34ª giornata di Serie A, importantissima per riprendere il percorso in campionato: la classifica è cortissima e ancora si devono delineare le sorti delle squadre che si guadagneranno un posto per l’Europa che conta. In particolare, la Lazio, dopo la brutta delusione in Europa League, tenterà il tutto per tutto in queste ultime e partite di campionato per qualificarsi in Europa League o addirittura in Champions, massimo obiettivo della squadra e della società. La partita è iniziata con il piede storto per la Lazio che ha subito un goal dopo due minuti nel primo tempo e un altro dopo sessanta secondi nel secondo: solo grazie alla doppietta di Pedro, arrivata nei minuti finali, evita la sconfitta ai biancocelesti. Al termine del match, è intervenuto ai microfoni di Sky e di LSC il mister dei biancocelesti Baroni.

