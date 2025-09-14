Sassuolo-Lazio, Romagnoli: "Non siamo quelli visti a Como"
Alle 18:00 avrà inizio il match pomeridiano che vedrà sfidarsi Lazio e Sassuolo. In vista di ciò, Romagnoli ha rilasciato delle dichiarazioni.
Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, la Lazio scenderà in campo, al Mapei Stadium, contro i padroni di casa: i giocatori del Sassuolo.
Dopo due partite senza giocare, Romagnoli torna a farlo nel migliore dei modi, da titolare. E' pronto ad affrontare questa trasferta e far capire a tutti le vere qualità della Lazio.
Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport e Lazio Style Channel.
Romagnoli a Sky Sport
Siamo consapevoli di essere forti, ma dobbiamo affrontare le partite con la giusta intensità.
La partita di oggi aiuterà meglio a capire la vera Lazio?
Non siamo quelli visti a Como, siamo stati capaci di dare un segnale di risposta.
Cosa pensi della partita di oggi?
Il Sassuolo è un'ottima squadra, con giocatori forti. Siamo consapevoli di cosa possiamo fare.
Di seguito il suo intervento a Lazio Style Channel:
Servirà una grande Lazio perché loro sono una buonissima squadra, anche se hanno perso le prime due. Servirà dare il massimo. È bello che io sia ancora qui, dobbiamo dare tutto per questa maglia, ce lo meritiamo noi e se lo meritano i tifosi, dobbiamo fare una grande stagione. I tifosi sono fondamentali, sono sempre presenti, dobbiamo dargli una bella gioia oggi".