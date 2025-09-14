Sassuolo-Lazio, Romagnoli: "Non siamo quelli visti a Como"

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, la Lazio scenderà in campo, al Mapei Stadium, contro i padroni di casa: i giocatori del Sassuolo.

Dopo due partite senza giocare, Romagnoli torna a farlo nel migliore dei modi, da titolare. E' pronto ad affrontare questa trasferta e far capire a tutti le vere qualità della Lazio.

Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport e Lazio Style Channel.

La partita di oggi aiuterà meglio a capire la vera Lazio?

Cosa pensi della partita di oggi?

Servirà una grande Lazio perché loro sono una buonissima squadra, anche se hanno perso le prime due. Servirà dare il massimo. È bello che io sia ancora qui, dobbiamo dare tutto per questa maglia, ce lo meritiamo noi e se lo meritano i tifosi, dobbiamo fare una grande stagione. I tifosi sono fondamentali, sono sempre presenti, dobbiamo dargli una bella gioia oggi".