Sassuolo-Lazio, Romagnoli: "Non siamo quelli visti a Como"

Alle 18:00 avrà inizio il match pomeridiano che vedrà sfidarsi Lazio e Sassuolo. In vista di ciò, Romagnoli ha rilasciato delle dichiarazioni.

Simona Nicoli /
Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, la Lazio scenderà in campo, al Mapei Stadium, contro i padroni di casa: i giocatori del Sassuolo.

Dopo due partite senza giocare, Romagnoli torna a farlo nel migliore dei modi, da titolare. E' pronto ad affrontare questa trasferta e far capire a tutti le vere qualità della Lazio.

Ecco le sue parole ai microfoni di  Sky Sport e Lazio Style Channel.

Romagnoli a Sky Sport

Siamo consapevoli di essere forti, ma dobbiamo affrontare le partite con la giusta intensità.

La partita di oggi aiuterà meglio a capire la vera Lazio?

Non siamo quelli visti a Como, siamo stati capaci di dare un segnale di risposta.

Cosa pensi della partita di oggi?

Il Sassuolo è un'ottima squadra, con giocatori forti. Siamo consapevoli di cosa possiamo fare.

Di seguito il suo intervento a Lazio Style Channel:

Servirà una grande Lazio perché loro sono una buonissima squadra, anche se hanno perso le prime due. Servirà dare il massimo. È bello che io sia ancora qui, dobbiamo dare tutto per questa maglia, ce lo meritiamo noi e se lo meritano i tifosi, dobbiamo fare una grande stagione. I tifosi sono fondamentali, sono sempre presenti, dobbiamo dargli una bella gioia oggi".

