Fazzini-Lazio? Il presidente Corsi chiude le porte a Lotito

Fazzini e la Lazio: la storia d’amore di questo calciomercato invernale rischia di rimanere solo un sogno di questo freddo gennaio.

Il giovane centrocampista classe 2003, considerato uno dei talenti più promettenti del panorama italiano, attende da tempo un’offerta concreta da parte di Lotito per trasferirsi nella Capitale, una destinazione che lui stesso avrebbe richiesto. La sua recente esclusione dalla lista dei convocati nell’ultimo match di campionato dell’Empoli è un chiaro segnale della sua volontà di cambiare aria.

Alla Lazio, Fazzini troverebbe spazio e un allenatore come Marco Baroni, entusiasta all’idea di esaltare le sue qualità. Tuttavia, la trattativa è in una fase di stallo: la Lazio sembra irremovibile sulla propria offerta, mentre l’Empoli, dal canto suo, non intende fare sconti. Per liberare il gioiellino toscano, il club chiede una cifra vicina ai 12-13 milioni di euro, condizione necessaria per chiudere l’affare.

ipa

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lalazioi.com, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi non ha nascosto il proprio disappunto nei confronti dell’offerta biancoceleste. Queste le sue parole:

Fazzini e la Lazio? Quella loro proposta è irricevibile, che le devo dire che mi va bene?

L'offerta della Lazio per Fazzini non basta: trattativa in fase di stallo

Guardi, io di Lotito e della Lazio ho il massimo rispetto, ci conosciamo e ci stimiamo da anni, ci siamo sentiti più di una volta, si può parlare, si possono fare diverse cose, ma quella loro proposta lì per Fazzini, non va bene poi vedremo...Una proposta che a me non va bene, io non chiudo le porte a nessuno, ma se così stanno le cose, non lo vendo, magari a giugno andrà meglio per noi

Il presidente dell'Empoli rivela anche che il centrocampista tornerà ad allenarsi dopo la mancata convocazione dell'ultimo match