Ufficiale, Joaquin Correa lascia l'Inter e vola in Brasile al Botafogo

Joaquín Correa è il nuovo acquisto del Botafogo. Glorioso ha ufficialmente ingaggiato l'attaccante argentino questo martedì (10). Il giocatore ha firmato un contratto fino alla fine del 2027. A 30 anni, il Tucu, come è conosciuto per essere nato nella provincia di Tucumán, è stato scoperto dall'Estudiantes e ha militato nel calcio europeo nelle ultime 10 stagioni, dove ha militato in Sampdoria, Siviglia, Lazio, Inter e l'Olympique Marsiglia.

Correa ha giocato 19 partite con l'Argentina e segnato quattro gol, avendo vinto la Copa América nel 2021, in Brasile. Il giocatore arriva come free agent dopo aver terminato il suo contratto con la squadra nerazzurra. Correa, che indosserà la maglia numero 30, si unirà alla delegazione del Botafogo negli Stati Uniti per la Coppa del Mondo per Club FIFA. Benvenuti a Mais Tradicional e buona fortuna con Glorisa Camisa, Tucu!.