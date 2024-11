L'Europa League riparte: le probabili formazioni di Lazio-Porto

Ci siamo, è il giorno della sfida tra Lazio e Porto. E' la quarta giornata di Europa League e lo stadio Olimpico di Roma è pronto ad ospitare una bellissima partita tra due squadre che sembrano rappresentare un livello molto alto in campo, da Champions League. Iniziano e definirsi le probabili formazioni protagoniste del fischio d'inizio. I capitolini stanno viaggiando fortissimo, il campo sta parlando chiaro: risultati e gioco convincente. Dall'altra parte il Porto, squadra che nel campionato portoghese occupa il secondo posto. L'allenatore Victor Bruno sta facendo cresce i suoi uomini e in Europa il dato dice 4 punti in 3 partite.

Le notizie dall'ultima seduta a Formello

La nostra redazione ha seguito da vicino la seduta avvenuta ieri tardo pomeriggio al quartier generale di Formello. Mister Baroni ha preparato la rifinitura in vista del match europeo di questa sera contro il Porto e ha fatto inevitabilmente trapelare quelle che sono le sue idee sugli undici da schierare. Di seguito il dettaglio della seduta di ieri sera.

https://www.laziopress.it/news/548802563590/formello-sara-turnover-col-porto-otto-cambi-per-la-lazio

Le domande che tutti si pongono nel mondo Lazio riguarda le scelte che prenderà mister Baroni, il turnover a cui ricorrerà e gli undici da mettere in campo. Tutti quesiti che avranno risposta a pochi istanti dall'inizio del match visto che le soluzioni e gli incastri in campo sono molteplici. Ieri però la seduta andata in scena a Formello ha fatto trapelare le intenzioni di mister Baroni per quella che sarà la formazione da schierare.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

La risposta del Porto

Il Porto come già detto, è una squadra nettamente in crescita, lo sta dimostrando sopratutto nel campionato portoghese. Il club biancoblu è squadra ricca di talenti che si alternano tra coloro in fase di conferma e altri in fase di esplosione. Tra i pali c'è il nazionale lusitano Diogo Costa, in attacco il forte Samu Aghehowa, supportato da Galeno ( per lungo tempo nel mirino della Juventus ) e ancora il rapido esterno offensivo Pepe e il trequartista Ivan Jaime. A centrocampo tutto passa per i piedi di Varela, mentre in difesa la meteora juventina Djalò sembra avere ritrovato la forma dei tempi migliori. In poche parole una squadra pericolosa, dinamica e con singoli che possono fare la differenza.

PORTO (4-2-3-1): Costa; Martim, Djalò, Perez, Moura; Varela, Gonzalez; Pepe, Jaime, Galeno, Aghehowa. All. Bruno.