Calciomercato Lazio, le cessioni decideranno il futuro di Lorenzo Insigne: il punto

Il mercato di gennaio si avvicina e la necessità della Lazio di acquistare dei rinforzi è sempre più evidente, nonostante gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime partite, e tra i vari nomi che potrebbero entrare a far parte della famiglia laziale risalta quello di Lorenzo Insigne, da tempo nel mirino del mister.

Calciomercato Lazio: il punto su Lorenzo Insigne

Ormai è chiaro, il Comandante Maurizio Sarri vuole Lorenzo Insigne nella Lazio e il calciatore, al momento svincolato, vuole indossare la maglia biancoceleste, tuttavia, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, per il suo arrivo non ci sarebbero problemi economici o riguardanti il contratto, che dovrebbe essere di 6 mesi con opzione di un altro anno, bensì di spazio, infatti, al momento tutti i posti in lista sono occupati, perciò tutto dipenderà dalle cessioni che si effettueranno durante la fase di mercato invernale.

Calciomercato Lazio: le richieste del Comandante

Sicuramente le aquile hanno dimostrato di poter portare a casa un ottimo risultato anche contro una Big come la Juventus, tuttavia, l'emergenza è ancora presente e a gennaio c'è assolutamente bisogno di rafforzare i vari reparti, infatti, il Comandante Maurizio Sarri ha già espresso la necessità di acquistare una mezzala, un terzino e un attaccante il prima possibile.

