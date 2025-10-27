Lazio, la difesa biancoceleste si fa sentire: punti d'oro che arrivano da clean sheet

Ieri sera la Lazio ha dimostrato di essere tornata in campo, nonostante i numerosi infortuni e le difficoltà, e di poter lottare fino all'ultimo minuto per conquistare i 3 punti e tentare di riscalare la classifica di Serie A, infatti, grazie alla rete del centrocampista Toma Basic, la Prima Squadra della Capitale è riuscita a sconfiggere la Juventus allo stadio Olimpico.

Lazio, punti d'oro che arrivano da partite pulite

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, gli 11 punti conquistati dalla rosa biancoceleste, in queste prime 8 giornate di Campionato, sono arrivati anche grazie alle strabilianti prestazioni del portiere Ivan Provedel, che ha permesso alla Lazio di chiudere le partite a porta inviolata, ad eccezione dei gol presi da Simeone, Adams e Coco nell'incontro con il Toro, terminato con un pareggio. Considerando anche le sconfitte a Como, Sassuolo e nel derby, invece, si contano 4 reti subite, che si aggiungono alle 3 prese dal Granata per un totale di 7 gol subiti e 11 realizzati, numeri che fanno sperare in una ripresa delle aquile.

