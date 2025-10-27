Lazio, la difesa biancoceleste si fa sentire: punti d'oro che arrivano da clean sheet

Ad eccezione dei 3 gol presi dal Toro, i punti conquistati dalla rosa biancoceleste sono arrivati da partite a rete inviolata, ecco i numeri

Michelle De Angelis /

Ieri sera la Lazio ha dimostrato di essere tornata in campo, nonostante i numerosi infortuni e le difficoltà, e di poter lottare fino all'ultimo minuto per conquistare i 3 punti e tentare di riscalare la classifica di Serie A, infatti, grazie alla rete del centrocampista Toma Basic, la Prima Squadra della Capitale è riuscita a sconfiggere la Juventus allo stadio Olimpico.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Lazio, punti d'oro che arrivano da partite pulite 

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, gli 11 punti conquistati dalla rosa biancoceleste, in queste prime 8 giornate di Campionato, sono arrivati anche grazie alle strabilianti prestazioni del portiere Ivan Provedel, che ha permesso alla Lazio di chiudere le partite a porta inviolata, ad eccezione dei gol presi da Simeone, Adams e Coco nell'incontro con il Toro, terminato con un pareggio. Considerando anche le sconfitte a Como, Sassuolo e nel derby, invece, si contano 4 reti subite, che si aggiungono alle 3 prese dal Granata per un totale di 7 gol subiti e 11 realizzati, numeri che fanno sperare in una ripresa delle aquile.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Toma Basic a LSC e in Mixed Zone 

Lazio-Juventus, Gianpaolo Calvarese: gli errori commessi da Colombo e Meraviglia
Calciomercato Lazio, le cessioni decideranno il futuro di Lorenzo Insigne: il punto