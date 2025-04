Cardone: "Ho un dubbio sui terzini, credo giocherà..."

La Lazio scalda i motori in previsione dell'impegno in Europa League per la sfida di ritorno contro il Bodo/Glimt. Alla squadra spetta una sfida determinante da dentro o fuori: domani è in programma il match di ritorno per i quarti di finale della competizione europea contro i norvegesi. Dopo il ko subito contro la squadra di Knutsen per 2-0, i biancocelesti sono chiamati alla rimonta per proseguire il percorso in Europa League e passare il turno per ottenere la qualificazione alle semifinali.

Di seguito l'intervento radiofonico di Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei. Intervenuto nella trasmissione “Quelli che…” il giornalista de “La Repubblica” ha analizzato i dubbi di formazioni di Marco Baroni in vista di Lazio-Bodo/Glimt, soprattutto sulla questione terzini.

Cardone a Radiosei

C’è grande attesa per la gara di domani contro il Bodo. Oggi ci sarà la conferenza stampa di Baroni e Castellanos, Lotito ha detto che in palio c’è buona parte della stagione. Al di là di chi giocherà, conterà la voglia di dare tutto e fare l’impresa. Baroni subito dopo il derby già parlava di questa partita a chi gli chiedeva del pari con la Roma. Questo dice molto dell‘importanza della partita di domani e del modo in cui la sta preparando. I precedenti dicono che mai nella sua storia europea, la Lazio ha rimontato uno svantaggio del genere dopo il match d’andata. E’ un ulteriore motivazione che rende tutto speciale. Quando la Lazio va all’attacco è poco lucida, il primo quarto d’ora me l’aspetto molto intenso. Poi se dovessi scegliere io farei un piano gara più equilibrato.

La probabile scelta di Baroni sui terzini