Bufera al Maradona, il Napoli dice addio a Decibel Bellini. Geolier annulla l’accordo con il club

Il club partenopeo aveva affidato la gestione artistica dello stadio Maradona alla Golden Boys, società legata al rapper. Dopo le critiche e il contrasto con la società riguardo a Bellini, è arrivata la rinuncia. La nuova voce sarà Timo Suarez.

Geolier ha deciso di ritirarsi: la Golden Boys di Emanuele Palumbo (suo vero nome) e del fratello Gaetano ha annullato l’accordo con il Napoli Calcio, dopo la scelta del club di sollevare Daniele Decibel Bellini dal ruolo di speaker ufficiale. All’interno del Maradona sarà un altro a guidare il pubblico: la società ha optato per Timo Suarez, conduttore radio e tv, come sostituto di Bellini.

In meno di dieci ore è saltata la collaborazione tra la società di Geolier e il Napoli Calcio, a causa dell’esonero di Daniele Decibel Bellini. Nel pomeriggio di giovedì 28 agosto sui social è esplosa la protesta, con i tifosi furiosi per la decisione del club campione d’Italia. Anche Geolier è stato investito da critiche pesanti, perché i sostenitori azzurri lo hanno accusato di complicità nella rimozione della voce amata al Maradona.

Geolier ha replicato alle contestazioni social tramite due post su Instagram:

"Mi spiace leggere parole di odio nei miei confronti e nei confronti di Golden Boys per quanto riguarda la volontà del Napoli Calcio di sollevare Decibel Bellini dall'incarico di speaker. Quello che è stato proposto a Golden Boys, non a me personalmente, è di gestire la direzione artistica del matchday per la stagione appena iniziata, incarico che la società ha accolto con grande piacere vista la mia grande amicizia con tutta la squadra e le collaborazioni di questi anni. Le decisioni prese nei giorni scorsi dal Napoli Calcio nulla hanno a che vedere con me e chi lavora insieme a me".

Nel secondo messaggio, l’artista partenopeo ha aggiunto: "Vedo che la questione ha creato molta confusione, quindi per chiarezza ci tengo a ribadire che la decisione di sollevare l’incarico a Decibel Bellini è stata presa dalla società Napoli Calcio per motivi estranei alla Golden Boy".

Il cantante ha poi pubblicato un’ulteriore nota, confermando l’annullamento della collaborazione: Io Emanuele ho chiesto alla società la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker, ma così non è stato. Quindi, per l’amicizia e la stima che ci lega a Daniele ho deciso di non siglare definitivamente la partnership con la SSC Napoli. E se mai Daniele non ritornerà nello stadio, le porte della mia casa come un figlio di Napoli come lui saranno sempre aperte. Questo non cambia il mio supporto per la squadra, che poco c’entra con le decisioni della società. Forza Napoli sempre".

La reazione di Decibel Bellini

Anche lo speaker storico Decibel Bellini ha voluto commentare, affidandosi ai social: "Qualsiasi cosa succeda sappiate che ho fatto sempre il massimo e ho portato rispetto a tutti. Ho sempre dato tutto me stesso senza risparmiarmi mai. A volte, però, fare il massimo non basta".

Dalla società campione d’Italia, invece, non sono arrivate al momento spiegazioni su una scelta che ha profondamente colpito la tifoseria, amareggiata per la rimozione di Decibel Bellini dal suo incarico.