Europa League, sorteggiati i gironi: Roma fortunata, Bologna no
Due italiane in corsa nell’Europa League: Roma e Bologna iniziano a settembre, finale fissata a Istanbul.
Stabiliti gli accoppiamenti della prossima edizione dell’Europa League, per Roma e Bologna. Il sorteggio di Montecarlo ha definito le otto gare del girone unico, quattro in casa e quattro lontano dall’Olimpico e dal Dall’Ara: il debutto è fissato per il 24 e 25 settembre, con epilogo a Istanbul nella finale del 20 maggio. Il programma ufficiale con giorni e orari sarà pubblicato domani, sabato 30 agosto.
LE AVVERSARIE DELLE ITALIANE
Roma: Lille (Casa), Rangers Glasgow (Trasferta), Viktoria Plzen (C), Celtic Glasgow (T), Midtjylland (C), Nizza (T), Stoccarda (C), Panathinaikos (T)
Bologna: Aston Villa (Trasferta), Salisburgo (Casa), Maccabi Tel Aviv (T), Celtic Glasgow (C), Steaua Bucharest (T), Friburgo (C), Celta Vigo (T), Brann (C)
DATE E CALENDARIO
Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025
Seconda giornata: 2 ottobre 2025
Terza giornata: 23 ottobre 2025
Quarta giornata: 6 novembre 2025
Quinta giornata: 27 novembre 2025
Sesta giornata: 11 dicembre 2025
Settima giornata 7: 22 gennaio 2026
Ottava giornata: 29 gennaio 2026
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)
COME FUNZIONA IL SORTEGGIO
SQUADRE E FASCE
Fascia 1
1. AS Roma FC (ITA)
2. FC Porto (POR)
3. Rangers FC (SCO)
4. Feyenoord (NED)
5. LOSC Lille (FRA)
6. GNK Dinamo (CRO)
7. Real Betis Balompié (ESP)
8. FC Salzburg (AUT)
9. Aston Villa FC (ENG)
Fascia 2
10. Fenerbahçe SK (TUR)
11. SC Braga (POR)
12. FK Crvena Zvezda (SRB)
13. Olympique Lyonnais (FRA)
14. PAOK FC (GRE)
15. FC Viktoria Plzeň (CZE)
16. Ferencvárosi TC (HUN)
17. Celtic FC (SCO)
18. Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)
Fascia 3
19. BSC Young Boys (SUI)
20. FC Basel 1893 (SUI)
21. FC Midtjylland (DEN)
22. SC Freiburg (GER)
23. PFC Ludogorets 1945 (BUL)
24. Nottingham Forest FC (ENG)
25. SK Sturm Graz (AUT)
26. Fotbal Club FCSB (ROU)
27. OGC Nice (FRA)
Fascia 4
28. Bologna FC 1909 (ITA)
29. Real Club Celta (ESP)
30. VfB Stuttgart (GER)
31. Panathinaikos FC (GRE)
32. Malmö FF (SWE)
33. Go Ahead Eagles (NED)
34. FC Utrecht (NED)
35. KRC Genk (BEL)
36. SK Brann (NOR)