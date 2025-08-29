Europa League, sorteggiati i gironi: Roma fortunata, Bologna no

Stabiliti gli accoppiamenti della prossima edizione dell’Europa League, per Roma e Bologna. Il sorteggio di Montecarlo ha definito le otto gare del girone unico, quattro in casa e quattro lontano dall’Olimpico e dal Dall’Ara: il debutto è fissato per il 24 e 25 settembre, con epilogo a Istanbul nella finale del 20 maggio. Il programma ufficiale con giorni e orari sarà pubblicato domani, sabato 30 agosto.

LE AVVERSARIE DELLE ITALIANE

Roma: Lille (Casa), Rangers Glasgow (Trasferta), Viktoria Plzen (C), Celtic Glasgow (T), Midtjylland (C), Nizza (T), Stoccarda (C), Panathinaikos (T)

Bologna: Aston Villa (Trasferta), Salisburgo (Casa), Maccabi Tel Aviv (T), Celtic Glasgow (C), Steaua Bucharest (T), Friburgo (C), Celta Vigo (T), Brann (C)

DATE E CALENDARIO

Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025

Seconda giornata: 2 ottobre 2025

Terza giornata: 23 ottobre 2025

Quarta giornata: 6 novembre 2025

Quinta giornata: 27 novembre 2025

Sesta giornata: 11 dicembre 2025

Settima giornata 7: 22 gennaio 2026

Ottava giornata: 29 gennaio 2026

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

SQUADRE E FASCE

Fascia 1

1. AS Roma FC (ITA)

2. FC Porto (POR)

3. Rangers FC (SCO)

4. Feyenoord (NED)

5. LOSC Lille (FRA)

6. GNK Dinamo (CRO)

7. Real Betis Balompié (ESP)

8. FC Salzburg (AUT)

9. Aston Villa FC (ENG)

Fascia 2

10. Fenerbahçe SK (TUR)

11. SC Braga (POR)

12. FK Crvena Zvezda (SRB)

13. Olympique Lyonnais (FRA)

14. PAOK FC (GRE)

15. FC Viktoria Plzeň (CZE)

16. Ferencvárosi TC (HUN)

17. Celtic FC (SCO)

18. Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)

Fascia 3

19. BSC Young Boys (SUI)

20. FC Basel 1893 (SUI)

21. FC Midtjylland (DEN)

22. SC Freiburg (GER)

23. PFC Ludogorets 1945 (BUL)

24. Nottingham Forest FC (ENG)

25. SK Sturm Graz (AUT)

26. Fotbal Club FCSB (ROU)

27. OGC Nice (FRA)