Un top-club spagnolo piomba su Gila: la situazione

Una delle note più liete della scorsa stagione è stata sicuramente il rendimento di Mario Gila: il centrale spagnolo, nato a Barcellona e cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, ha portato a termine un'ottima annata, sorprendendo tutti.

Depositphotos

Il percorso di Gila alla Lazio: da oggetto del mistero a certezza inamovibile

Dopo essere sbarcato nella Capitale nell'estate del 2022, Mario Gila è stato inizialmente una sorta di oggetto misterioso: quasi mai impiegato da Sarri, l'ex madridista ha concluso una prima stagione senza lasciare il segno, scendendo in campo solo 12 volte tra Campionato, Europa League e Conference League. Poi, l'esplosione: nell'ultima annata, il difensore, un po' casualmente a causa dei vari infortuni che hanno colpito il reparto difensivo, si è ritrovato a essere titolare e, a suon di prestazioni, è diventato inamovibile: 29 presenze stagionali per lui. Il suo valore, secondo quanto riportato da Transfermarkt, è schizzato fino ad arrivare a 13 milioni di euro, ma in prospettiva sembra poter crescere molto di più. Comprato dalla Lazio per 6 milioni, ora Mario vale almeno il doppio e il club biancoceleste vuole blindarlo, avendo già rifiutato numerose offerte arrivate in questi giorni a Formello.

Real Madrid su Mario Gila: la situazione

L'ultima notizia, però, è che il Real Madrid, sua ex squadra, sarebbe interessato al catalano: secondo quanto riportato dal noto portale di informazione spagnolo AS, se i blancos non dovessero riuscire a ingaggiare Leny Yoro dal Lille (con il difensore francese in ottica Manchester United), Gila diventerebbe il primo obiettivo per il club campione d'Europa in carica. Il Real Madrid, sempre secondo quanto raccolto dal portale iberico, possiede ancora il 50% dei diritti del difensore biancoceleste, ma su di lui ci sarebbe l'interesse anche di Inter, Bayer Leverkusen e Juventus.