Cardone: "Piace Gilardino per la prossima stagione. Sulle parole di Fabiani..."

Nella trasmissione “Quelli che…” a Radiosei è intervenuto come ogni mattina, Giulio Cardone, giornalista de “La Repubblica”. L'opinionista ha commentato le dichiarazioni del direttore sportivo, Angelo Fabiani, al Messaggero. Inoltre, Cardone si è anche espresso sul punto che sta facendo la società riguardo il futuro di Baroni alla Lazio che, in caso di esiti negativi a fine stagione, sarebbe intenzionata a valutare Gilardino come prossimo tecnico biancoceleste.

Cardone a Radiosei

Le parole di Fabiani a ‘Il Messaggero’ confermano che a fine anno il club tirerà le somme su Baroni. Mi aspettavo parole diverse sul tecnico, molto più perentorie e di sostegno, una difesa più chiara. Il direttore sportivo ha sempre parlato di ciclo triennale, quello che ho capito è che la situazione a fine anno verranno fatte delle valutazioni anche su di lui. Ho fatto il nome di Gilardino per la prossima stagione. E’ uno degli allenatori che piacciono e potrebbero essere valutati nel caso in cui le valutazioni finali su Baroni non fossero positivo.

Continua il giornalista