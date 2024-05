PRIMAVERA | LIVE Roma-Lazio: 3-2 (Konè 3', 34' Golic, Sardo 48', 54' Pagano, 68' Alessio )

Il live del match

80' | Sostituzione Lazio dentro Bedini; fuori Zazza

77' | Sostituzione Roma: Fuori Alessio e Mannini; dentro D'Alessio e Misitano

74'| Ammonito Mister Sanderra

71' | Sostituzione Lazio: Fuori: D'Agostini, Di Tommaso e Konè; dentro: Sulejmani, Napolitano, Balde

68' | Gol Roma Alessio

67' | Occasione Roma con Marazzotti, esce bene Magro

65' | Sostituzione Roma: Dentro Marazzotti Fuori Joao Costa

64' | Punizione Roma dal limite

54' | Gol Roma, Pagano

48' | GOOOOOL LAZIOOOO!!! Sardoooooo con un rasoterra micidiale dalla distanza

45' | Inizia il Secondo Tempo

45+1' | Termina il Primo Tempo

45' | 1 minuto di recupero

34' | Pareggia la Roma, batti e ribatti in area con Golic

30' | DOPPIO PALO ROMA! SI SALVA LA LAZIO, Roma che colpisce il palo con Cherubini dalla distanza sul Tapin i giallorossi colpiscono la traversa.

28' | Occasione Roma: Pisilli spreca davanti a Magro che si ritrova la palla tra i piedi

23' | Ammonizione Lazio, giallo per Konè

20' | Occasione Roma a tu per tu con Magro il tiro è a lato

16' | Roma che ora attacca con molti uomini

11' | Primo squillo della Roma, para Magro un tiro centrale

9' | Ammonito Dutu per un brutto fallo a centrocampo

6' | TRAVERSA LAZIO, punizione di Sana Fernandes che si stampa sulla traversa dopo la deviazione del portiere

5' | Sgasata micidiale di Sana Fernandes che guadagna una punizione dal limite dell'area

4' | Biancocelesti che sono partiti fortissimo

3' | GOOOOOOL LAZIOOOOO! Konè sugli sviluppi di un corner insacca dopo la deviazione sul primo palo

2' | Occasionissima Lazio su palla inattiva. I biancocelesti colpiscono il palo e sulla ribattuta il portiere giallorosso salva con i piedi sulla riga

1' | Tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio

Le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Golic, Keramitsis, Oliveiras; Pisilli, Romano, Pagano; Joao Costa, Alessio, Cherubini.

All. Federico Guidi

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza, Dutu, Ruggeri, Milani; Sardo, Bordon, Di Tommaso; Kone, D’Agostini, Saná Fernandes.

All. Stefano Sanderra

Fraioli

Lazio-Roma Semifinale Playoff Scudetto Primavera 1

Allo Stadio Curva Fiesole - Viola Park di Bagno a Ripoli (FI) va in scena alle 20.30 il derby tra Lazio e Roma Primavera valevole per la Semifinale dei Playoff Scudetto del campionato Primavera 2023/24. La vincente tra le due compagini sfiderà il Sassuolo in Finale.