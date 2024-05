Primavera semifinale scudetto, Roma-Lazio: le formazioni ufficiali

Dopo aver eliminato il Milan ai quarti di finale nei playoff scudetto, i ragazzi di Sanderra sono pronti a giocare questa sera la semifinale (calcio d'inizio fissato alle 20:30) con la Roma: sarà derby.

Al Viola Park di Firenze è tutto pronto per questo derby dal valore incommensurabile, decisivo per agguantare la finale playoff scudetto che si giocherà contro il Sassuolo, fresco di vittoria con l'Inter. In caso di parità nei 90 minuti sono previsti i tempi supplementari con conseguenti calci di rigore. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Golic, Keramitsis, Oliveiras; Pisilli, Romano, Pagano; Joao Costa, Alessio, Cherubini.

All. Federico Guidi

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza, Dutu, Ruggeri, Milani; Sardo, Bordon, Di Tommaso; Kone, D’Agostini, Saná Fernandes.

All. Stefano Sanderra