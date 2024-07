Niente Lazio per Bazdar: l'attaccante è pronto a volare in Spagna

Non sarà alla Lazio il futuro di Samed Bazdar, attaccante classe 2004 del Partizan Belgrado. Il giovane serbo, gestito dal team Raiola, è a un passo dall'approdare al Real Saragozza, squadra spagnola che milita in Segunda División.

Bazdar-Saragozza: accordo totale

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il club iberico è pronto a investire 1,5 milioni di euro per il 50% del cartellino di Bazdar, con un'opzione per acquistare l'altra metà entro il 30 gennaio alla stessa cifra. L'accordo è totale e l'attaccante è pronto a firmare un contratto di quattro anni, con le visite mediche previste per domani a Saragozza.

Il profilo di Bazdar era stato sondato dalla Lazio all'inizio del calciomercato, ma l'addio di Immobile ha cambiato le strategie del club. La Lazio preferirebbe ora investire le proprie risorse su un trequartista o esterno. Per il ruolo di attaccante, il club punta sull'accoppiata Noslin-Castellanos, anche se non è escluso che decida di acquistare una punta di livello, rinunciando al trequartista. Il calciomercato è ancora lungo e potrebbero esserci delle sorprese.

Lazio, è fatta per Castrovilli

Nel frattempo, è stato raggiunto l'accordo con Castrovilli, che ha accettato un contratto di un anno con opzione di rinnovo per altri due. Lo stipendio annuale sarà di 2 milioni. L'ormai ex centrocampista della Fiorentina è pronto a rinforzare il centrocampo biancoceleste a disposizione di Marco Baroni.

