La Lazio vuole blindare il giovane Sardo

Così Giulio Cardone in diretta a Radiosei.

"Molto passa anche dalla questione Castellanos e da quanto il Girona avrà intenzione di rilanciare l’offerta respinta da Lotito. L’intenzione originale del club è quello di puntare sulla seconda stagione dell’argentino, da qui il no ai 15 milioni proposti dagli spagnoli. Gente come Pavlidis e Gimenez la Lazio non può permetterseli, per questo non trascuro ancora del tutto la pista Dia"