Addio Suor Paola, Onorato: "Lascia un segno indelebile in questa città"

L'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per ricordare Suor Paola.

C’è stata una triangolazione tra il presidente Lotito, il sindaco Gualtieri ed il sottoscritto tra ieri notte e questa mattina all’alba per fare in modo di onorare Suor Paola come merita. Lascia un segno indelebile in questa città ed è giusto che la stessa ricambi celebrandola come personalità di rilievo per il tanto bene che ha fatto.