Napoli-Lazio | Le formazioni ufficiali: la decisione su Tavares

Dopo la gara di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale, Napoli e Lazio si incontrano nuovamente a distanza di pochi giorni, questa volta per la gara di andata di Serie A, sfida valida per la quindicesima giornata di campionato. La squadra di Antonio Conte ospiterà allo Stadio Maradona di Napoli i biancocelesti alle 20:45 per una delle sfide più complesse per la Lazio in dicembre di fuoco costellato da tanti big match ravvicinati. Il club partenopeo è attualmente al secondo posto in classifica dopo l'Atalanta, ma con una partita in meno da giocare, il match contro i biancocelesti potrà determinare il posto da capolista per gli azzurri. I campani, dopo l'uscita dalla Coppa Italia agli ottavi di finale proprio contro la Lazio, non sono più impegnati in altre competizioni se non il campionato, per cui si pensa che la squadra di Conte possa puntare alla vetta più alta, lo Scudetto. Dal canto suo, invece la squadra di Baroni nonostante la dura sconfitta contro il Parma nell'ultima sfida di campionato, sembrerebbe non aver eccessivamente accusato il colpo a livello di classifica: la Lazio è stata superata solo da Inter e Fiorentina, che hanno momentaneamente sole tre lunghezze di distanza dai biancocelesti. Nel frattempo a pochi minuti dal fischio d'inizio, Antonio Conte e Marco Baroni hanno diramato i loro undici titolari in vista della gara delle 20:45.

Nella prossima pagina, le scelte di formazione di Baroni e Conte per Napoli-Lazio