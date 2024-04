Ha fatto molto rumore il festeggiamento adottato da Gianluca Mancini sulla vittoria del derby di sabato scorso, sventolando un bandierone con i colori sociali della Lazio con al centro un ratto. Dopo la notizia arrivata della multa da 5000 euro, i tifosi della Roma hanno ideato una vera e propria raccolta fondi per sostenere la spesa al posto del difensore giallorosso. Con quest'ultimo che ha risposto pubblicamente tramite il suo profilo social, ringraziando dell'iniziativa avuta da parte dei suoi sostenitori e lanciando un'idea sulla somma raccolta. Di seguito le sue parole:

L'episodio avvenuto dopo la vittoria nel derby con Mancini protagonista

A fine gara non si è parlato di altro, con il difensore giallorosso Gianluca Mancini che dopo il gol vittoria nel derby, si è recato con la squadra in curva sud e si è lasciato andare nei festeggiamenti. Il giocatore in questione, preso dall'euforia, ha preso un bandierone con i colori sociali della Lazio e l'immagine di un ratto al centro di essa sventolandola

La raccolta fondi ideata dai romanisti per pagare la multa

Dopo la decisione del Giudice Sportivo della multa da 5000 euro, i tifosi della Roma hanno ideato una raccolta fondi per la spesa di essa.

Le parole di mancini sulla raccolta fondi ideata dai tifosi giallorossi